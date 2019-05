Atletica: Al via fase Campionati di Società Assoluti

Si ritrovano nel weekend a Torino, presso il campo del parco Ruffini, intitolato al dirigente sportivo Primo Nebiolo, la prima prova della fase regionale dei Campionati di Società Assoluti, la massima rassegna tricolore per club.

Diciotto le sedi distribuite sul territorio nazionale con le formazioni valdostane, come ormai prassi, impegnate assieme ai cugini del Piemonte.

In gara con l’obiettivo di entrare in classifica, Calvesi e Cogne di Aosta e Pont Donnas di Pont St Martin, che cercheranno di collezionare più punti possibile, sommando 18 punteggi in 18 diverse gare, indispensabili per puntare all’ammissione alla fase finale nazionale. P

resenti a Torino anche alcune individualità di altri club valdostani. Come prescrive il regolamento, ogni iscritto può prendere parte a due prove individuali più una staffetta, o due staffette ed una prova individuale.