Ciclismo: Doppio appuntamento per Michel Piccot

Sabato 11 Maggio la formazione giallo-nera sarà a Taino (Varese) per il 9° Trofeo Corri per la Mamma. Un circuito piuttosto impegnativo che vedrà Matteo Bellia come uomo di punta del team. Al suo fianco ci saranno: Andrea Berzi, Kevin Colleoni, Filippo Conca, Jacopo Menegotto, Michel Piccot e Stefano Taglietti.



Domenica 12 Maggio, invece, ci spostiamo in Toscana per il Gran Premio Industrie del Marmo. Una classica internazionale Under 23, un percorso che dal mare si snoda intorno alle Alpi Apuane, con salite impegnative e discese tecniche. Il D.S. Marco Milesi conta in particolare su Kevin Colleoni e Michel Piccot, in grado di fare la differenza e guadagnarsi il podio. Con loro ritroveremo Andrea Berzi, Matteo Bellia, Jacopo Menegotto e Stefano Taglietti.