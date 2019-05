Trail: Si avvicina il QuarTrail des Alpages, sentieri già puliti e neve in quota

Mancano ancora due settimane al QuarTrail des Alpages, ma i numeri sono già triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono state superate le 100 presenze nella 50 chilometri competitiva, mentre sono quasi 150 i pettorali venduti per la 26 chilometri. Di tempo per iscriversi ce n’è ancora, ma per queste due prove il comitato organizzatore ha fissato un tetto massimo di pettorali: 200 per ogni prova.

I dati snocciolati da Claudio Herin, che cura l’organizzazione insieme a Germana Sperotto, sono incoraggianti e di questo passo le iscrizioni verranno chiuse già tra qualche giorno. Diverso invece il discorso per quanto riguarda le prove non competitive. Le iscrizioni hanno superato quota 100, ma non c’è limite e gli appassionati di trail o delle semplici gite in montagna potranno prendere un pettorale anche pochi minuti prima della partenza, libera entro una fascia oraria e non vincolata come invece accade per le due gare.

Intanto nei giorni scorsi gli organizzatori hanno pulito in modo definitivo tutto il percorso che sarà solcato dagli atleti che sceglieranno la 26 chilometri. Sono state necessarie quattro giornate per rimuovere i tanti alberi caduti durante l’inverno, alcuni anche di grosse dimensioni. Al lavoro una squadra di volontari che ha rimesso in ordine i sentieri.

Nel tratto più alto, dedicato al passaggio della 50 chilometri, è invece ancora presente un po’ di neve. Nulla è ancora stato tracciato, prima si attende il caldo e poi pochi giorni prima della gara verrà disegnato e pulito il percorso.