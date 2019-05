Calcio Tavolo: Ancora un successo per l'Asd Aosta al Gran Slam

Quarta e ultima Tappa del Gran Slam FISCT“Caudium Cup” Categoria Subbuteo, disputato presso il PalaVetro di Pietrelcina (BN), ha consegnato ancora un successo all’ASD Calcio Tavolo Aosta.

Ai nastri di partenza del Torneo, in memoria di Berardino Tretola, Presidente dell’ASD Subbuteo Team Benevento Stregati, recentemente scomparso, erano presenti Filippo Filippella e Sean Filippella, che gareggiava nella Categoria Subbuteo Young. Nel Tabellone Master, Filippo Filippella superava il girone di qualificazione battendo Alessandro Funaro (TSC Stella Artois Milano) con il punteggio di 4-0, Marco Nicastro (CCT Roma) con il risultato di 4-2, e Massimo Garbuglia (Old Lions Macerata) con il punteggio di 2-0.

Nei Sedicesimi di Finale, l’aostano affrontava Mimmo Domenico Cucinella (SC Bari) che regolava con il risultato di 4-1.

Concluso il primo tempo in vantaggio per 3-0, nella ripresa Filippella controllava il match e, dopo aver subito la rete del 3-1, realizzava il 4-1 chiudendo definitivamente l’incontro, assicurandosi il passaggio al turno successivo. Negli Ottavi di Finale, Filippo Filippella affrontava Marco Lauretti (Bologna Tigers Subbuteo). Il match era molto equilibrato, ma nel corso del primo tempo il giocatore rossonero passava in vantaggio con una bella azione sulla fascia. Nella ripresa un errore in attacco dell’aostano, consentiva all’avversario di guadagnarsi, in un’azione di rimessa, la possibilità del tiro, che Lauretti sfruttava al meglio agguantando il pari.

Filippella si riportava in attacco ed aveva la possibilità di chiudere il match, ma l’imprecisione al tiro non gli consentiva di aggiudicarsi l’incontro che terminava sul punteggio di 1-1 e portava i due giocatori agli shootsout. I tiri piazzati terminavano in favore dell’aostano con il punteggio di 5-3. Nei Quarti di Finale, l’avversario di turno era Stefano Evangelisti (ACS Perugia). Il match era a senso unico con Filippella che attaccava ed Evangelisti che si chiudeva in difesa. Più di un’occasione per il rossonero non si concretizzava ed Evangelisti ringraziava approfittando delle azioni di rimessa.

Dopo aver terminato il primo tempo sul risultato di 0-0, nella ripresa il tema non cambiava. Ancora Filippella all’attacco ed Evangelisti pronto a sfruttare le occasioni in contropiede. Infatti, proprio sull’unica azione che lo portava al tiro, il perugino coglieva il palo, viceversa Filippella continuava a non centrare la porta dell’avversario. Il match si concludeva a reti inviolate ed anche in questo caso, erano gli shootsout a decidere il semifinalista. Questa volta per Filippella non andava a buon fine la lotteria dei piazzati ed il rossonero doveva arrendersi al primo tiro ad oltranza. Evangelisti festeggiava aggiudicandosi il match con il risultato di 5-4.

Per la cronaca la Finale della 4° Tappa del Grand Slam “Caudium Cup”Categoria Subbuteo se l’aggiudicava Giuseppe Ogno (ACS Perugia) sconfiggendo proprio il compagno di Club Stefano Evangelisti. Nella Categoria Subbuteo Young, Sean Filippella disputando un gran torneo, si guadagnava la Finale sconfiggendo nel doppio confronto prima Stefano Di Nola (Subbuteo Team Benevento Stregati) con il punteggio di 1-0 e di 2-0 e poi superando nel doppio confronto Antonio Puzella(Subbuteo Team Stregati Benevento) con la vittoria per 1-0 ed il pareggio per 1-1.

Nella Finale, Sean Filippella trovava nuovamente Antonio Puzella. L’incontro molto equilibrato, veniva spezzato dal vantaggio del rossonero sul finire del primo tempo con un’azione in velocità. Sean Filippella manteneva il controllo del match fino al termine e si aggiudicava la Finale del Torneo con il punteggio di 1-0.

Dopo questo successo, che amplia la bacheca dei Trofei dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, si guarda alle Fasi Finali dei Campionati Italiani Individuali FISCT di Calcio Tavolo/Subbuteo che si svolgeranno a San Benedetto del Tronto (AP) nel prossimo fine settimana. In seguito alle rinunce degli aventi diritto, l’ASD Calcio Tavolo Aosta sarà rappresentata da Filippo Filippella per la Categoria Subbuteo (unico valdostano presente), da Sean Filippella per la Categoria Under 12 e da Julia Filippella sia per la Categoria Under 15 che per la Categoria Ladies, entrambi in rappresentanza della Regione Lazio.