Fitness: Wonder woman martina bianchini ammaglia Padova

Domenica 5 maggio, a Padova, si è svolto il “Trofeo Città del Santo” della federazione IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness), incontro internazionale di “Fitness”, a cui ha partecipato anche la ginnasta e tecnica della Gym-Aosta Martina Bianchini. E per Martina è stato un vero trionfo avendo conquistato la vittoria nella sua categoria, sbaragliando il campo delle sue agguerrite avversarie.

Martina ha presentato una bellissima coreografia, messa a punto anche con la collaborazione della tecnica della Gym Gabriella Boaretto, che in 2 minuti di esibizione è stata valutata con il più alto punteggio per la forma fisica, per gli elementi di forza, per la flessibilità, per l’attivazione cardiovascolare e per la qualità artistica.

Il tutto naturalmente accompagnato dalla musica. Grande è stata la soddisfazione per Martina, che così ha aggiunto un’altra prestigiosa medaglia al suo già ricco palmares di vittorie.