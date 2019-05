Trail: I Vigili del fuoco valdostani vincono la salita al World Trade Center di New York

"Non è importante ciò che siamo ma ciò che lasciamo. Un ricordo in particolare anche a te Erik. Ricorderò sempre quando ad una cena di turno mi dissi: nulla è impossibile, basta volerlo. Non è mai troppo tardi. Per non dimenticare mai. Onore a tutti i colleghi caduti nel mondo".

Ricordando il collega scomparso Erik Mortara così ha scritto sulla sua pagina Facebook Roberto Fosson, vigile del fuoco valdostano professionista che con i colleghi Jonathan Lentini, Diego Giacché, Luca Pison, Fabio Vauthier e Diego Tortoioli ha vinto la New York City Memorial Stair Climb, la gara che commemora i colleghi newyorkesi morti durante l'attacco terroristico al World Trade Center che l’11 settembre 2001 causò quasi tremila morti tra cui 343 Vigili del fuoco intervenuti al soccorso.

I professionisti valdostani hanno completato la salita degli 80 piani di scale del World Trade Center 3 in un tempo cumulato di un’ora, un minuto e nove secondi: i migliori in assoluto.