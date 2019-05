Tennis: Gaia Paonessa si ripete a Biella

Gaia Paonessa fa doppietta a Biella; la giovane tennista del Tennis Club Aosta dopo essersi aggiudicata il tabellone under 9 dove si è confrontata con le sue coetanee nate nel 2010, nella tappa del Circuito Nazionale Kinder ospitata dalla Biella Tennis Academy si è imposta anche nel torneo under 10.

Nei quarti di finale è arrivato il successo su Matilda Pavese per 6/4 2/6, in semifinale vittoria sulla milanese Aurora Cartone con il punteggio di 7/5 6/2, per poi aggiudicarsi la finale con la piemontese Nicole Capellaro per 6/1 7/6.