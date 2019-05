Calcio: Promozione, pari senza emozioni tra Charva e SVC

E' terminato 0 a 0 e senza emozioni il derby tra lo Charvensod, salvo e sereno, e il Saint-Vincent Chatillon matematicamente retrocesso nella penultima giornata del campionato di calcio di Promozione.

In Prima categoria, il Real Pont Donnaz non è andato oltre i pari per 1 a 1 sul campo del Fenusma e attende la nuova sfida ai playout sempre con i blucerchiati. Male il Quart, che perdendo per 3 a 0 in casa contro il Colleretto dovrà affrontare i playout sfidando in casa il Vallorco.

In Seconda categoria, salvo il CGC Aosta per effetto del 3 a 0 nel derby contro il Grand Paradis.