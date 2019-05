Atletica: Gli Allievi della Cogne brillano ad Alessandria, record per Melissa Genestrone

Importante risultato di squadra per l’Atletica Cogne Aosta che è riuscita nella due giorni dei Campionati di Società di Alessandria a raggiungere l’obiettivo di completare il programma collezionando, sia con la squadra femminile che, con quella maschile, i 18 punteggi utili per trovare già spazio nella classifica nazionale.

Associati ai club del Piemonte, sabato 4 e domenica 5 maggio ad Alessandria, i verdi Cogne si sono conquistati il quinto posto con le ragazze (8626 punti), mentre ancora meglio hanno fatto i ragazzi, piazzatisi al terzo posto (9700 punti).

C’è ancora spazio per migliorarsi e per gli altri due sodalizi Calvesi e Pont Donnas, per completare il programma e puntare alla classifica finale nazionale che prevede per le migliori sessanta società d'Italia alla partecipazione alla finale nazionale. A livello individuale, sugli scudi soprattutto le ragazze della Cogne che hanno migliorato due record regionali di categoria.

Sabato 4 maggio, nella prima giornata, importante prestazione fatta registrare dalla lanciatrice Giulia Aresca, classe 2003, che nel concorso del lancio del martello (3kg) ha proseguito nel suo cammino di avvicinamento ai 50 metri, vincendo la gara e allungando alla misura di 49m11, nuovo record valdostano di categoria migliorando il 48m58 ottenuto a Modena lo scorso 25 aprile, portando in dote ben 789 punti.

Domenica, nella seconda giornata, nuovo record valdostano nel giavellotto (gr 500) per Melissa Genestrone (Cogne - nella foto) che ha scagliato l'attrezzo a 32m84, concludendo in seconda posizione e migliorando il precedente limite regionale, fermo dal 2013 a 24m90 fatto registrare da parte di Valentina Campana, anche lei della Cogne Aosta. Per gli altri due club, i risultati più interessanti li hanno ottenuti, per la Calvesi, nella gara degli 800 metri, Sveva Nobili che ha corso i due giri di pista in 2’21”37, chiudendo in terza posizione e centrando il minimo di partecipazione per i campionati nazionali di categoria.

Per il Pont Donnas in evidenza si è invece posto Alexander Garbinato che, già in possesso del pass per i nazionali di Agropoli di fine giugno, ha chiuso la prova dei 110hs in 14”83, in seconda posizionenon lontano dal suo primato.