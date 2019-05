Ginnastica: Gym Aosta brilla a Chivasso nell’individuale Gold

Domenica 5 maggio, a Chivasso, le ginnaste d’élite del Piemonte e della Valle d’Aosta si sono confrontate nella 2° prova del “Torneo Individuale Gold” di ginnastica ritmica. La Gym-Aosta si è presentate in gara con una nutrita rappresentanza di ginnaste, tra “allieve”, “junior” e “senior”, con alcuni risultati di eccellenza.

Tra questi spicca certamente il 3° gradino del podio conquistato dalla ginnasta “senior” della Gym, Alessia Toscano, quest’anno tesserata per la Ritmica Piemonte di Torino; per lei anche la grande soddisfazione di essersi qualificata per le finali nazionali di categoria, in programma a Chieti per l’8 e 9 giugno prossimi. Da sottolineare anche l’ottimo 6° posto di Ginevra Pascarella tra le “allieve”, con il 2° miglior punteggio al corpo libero.

ALLIEVE 1-2

6° Ginevra Pascarella

ALLIEVE 3-4

7° Matilda Bertotti (dalla Ritmica Piemonte)

JUNIOR

11° Sofia Righi (quest’anno, come Alessia, tesserata per la Ritmica Piemonte)

21° Sofia Sistilli

26° Agnese Poma (dalla Ritmica Piemonte)

SENIOR

3° Alessia Toscano (tesserata Ritmica Piemonte)