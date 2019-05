Basket: U16, l'Eteila doma il Vercelli e vola in classifica

Ancora un meritato successo per i grintosi ragazzi dell’under 16 dell'Etelia Basket, che dimostrando ancora una volta grandissimo impegno e dando il massimo vincono per 80 a 34 contro il blasonato Vercelli. Punti che pesano in una classifica che vede l'Eteila under 16 protagonista di categoria. Giunti, Vallino e Bartoszek in particolare evidenza ma di livello la prestazione di tutta la squadra.

Questi i parziali: primo quarto 21-4; secondo quarto 20-17; terzo quarto 18-10 4 e ultimo quarto 21-3.

Formazione Eteila e referti: Giunti 16 Vallino 16 Regruto 7 Moro 7 Bartoszek 13 Torchio 8 punti D Aquino 4 punti Bragardo 3 punti Gallo 2 punti