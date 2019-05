GIRO D’ITALIA 102: Velocisti e cacciatori di tappe

Ad otto giorni dalla Grande Partenza del Giro d'Italia edizione numero 102, organizzato da RCS Sport La Gazzetta dello Sport ed in programma dall'11 maggio al 2 giugno cresce l'attesa anche in Valle per la quattordicesima tappa: Saint-Vincent – Courmayeur

Percorso

Sarà una giornata intensissima, senza un attimo di pausa. Si parte e ci sarà subito il GPM di Verrayes, di seconda categoria. Discesa, si proseguirà verso Aosta dove, dopo lo sprint intermedio, inizierà l’ascesa a Verrogne (circa 15 chilometri con pendenze costanti sul 7/8% e punte anche al 13%). Non c’è spazio per rifiatare: lunga discesa e poi si risale verso il seconda categoria di Truc d’Arbe. Si arriva a La Salle, dove ci sarà il secondo sprint intermedio, e si approccia il durissimo Colle San Carlo, sicuramente l’ascesa più attesa di giornata, che sfiora i 2000 metri di altitudine: 10 chilometri al 10%, senza pause e con tratti al 14/15%. Lunga discesa verso La Thuile e Pré-Saint-Didier per dirigersi verso l’arrivo, ancora in salita, anche se molto incostanti, intervallati anche da tratti in falsopiano.

In attesa ecco i principali velocisti e cacciatori di tappe della Corsa Rosa. Annunciato inoltre l'elenco degli iscritti al Giro 102.

I VELOCISTI

Elia Viviani (Ita, 30, Deceuninck - Quick Step)



Il vincitore di quattro tappe e della Maglia Ciclamino di leader della classifica a punti nel 2018 torna al Giro indossando la maglia tricolore di campione italiano. È stato il corridore professionista più prolifico della scorsa stagione con 18 vittorie ed ha iniziato quest'anno sulla stessa nota con vittorie al Tour Down Under, alla Cadel Evans Great Ocean Road Race, all'UAE Tour ed alla Tirreno-Adriatico. Il Giro 102 termina nella sua città natale, Verona, per dargli se possibile ulteriori motivazioni per replicare se non addirittura migliorare il risultato dello scorso anno.

Fernando Gaviria (Col, 24, UAE Team Emirates)



Il primo velocista colombiano di livello mondiale è diventato un vero campione, come da sue parole, da quando ha vinto quattro tappe e la Maglia Ciclamino del Giro100 a soli 22 anni. Da allora, è diventato il secondo colombiano a indossare la Maglia Gialla al Tour de France (dopo Victor Hugo Peña nel 2003). Ha iniziato la stagione 2019 – il suo primo anno con gli la UAE Team Emirates dopo tre anni con la Quick Step – da protagonista con vittorie di tappa alla Vuelta a San Juan in Argentina e all'UAE Tour, rimanendo però affamato di successi dopo una deludente campagna primaverile nelle Classiche del nord.

Caleb Ewan (Aus, 24, Lotto-Soudal)



Il razzo tascabile australiano ha corso due volte al Giro d'Italia. È andato vicino a vincere una tappa al suo primo tentativo (secondo dietro André Greipel na 12esima tappa a Bibione nel 2016) ed ha ottenuto la sua prima vittoria nella tappa di Alberobello nel 2017, Giro in cui è stato messo in secondo piano dalle prestazioni di Fernando Gaviria, imparando molto e trasferendosi dalla Mitchelton - Scott, squadra focalizzata alla Generale, ad una squadra più orientata alle vittorie di tappa e nelle corse di un giorno. Nel suo primo anno alla Lotto - Soudal, dove ha preso il posto di Greipel, ha ottenuto una convincente vittoria sull'Hatta Dam all'UAE Tour e, recentemente, due successi al Tour of Turkey che lo hanno messo sulla strada giusta per il Giro.

Arnaud Démare (Fra, 27, Groupama - FDJ)

Credit: BettiniPhoto

Vincitore di tappa al Tour de France nel 2017 e nel 2018, l'ex campione nazionale francese ritorna al Giro d'Italia a cui ha preso parte in due occasioni (2012 e 2016). ma dove deve ancora attraversare per primo la linea del traguardo: è arrivato secondo due volte tre anni fa. Il vincitore della Milano-Sanremo 2016 non ha ancora ottenuto nessuna vittoria quest'anno e non è arrivato tra i primi 15 di nessuna delle Classiche di Primavera, sarà quindi affamato di risultati alla Grande Partenza in Emilia-Romagna.

Pascal Ackermann (Ger, 25, Bora - Hansgrohe)

Credit: BettiniPhoto

Il team Bora - Hansgrohe non ha convocato Sam Bennett, il più prolifico sprinter del mondo del 2019 (sei vittorie) e vincitore di tre tappe al Giro d'Italia lo scorso anno, per dare priorità al campione nazionale tedesco Pascal Ackermann. È il velocista che più è migliorato nel 2018 con nove vittorie in volata di cui sei in gare UCI WorldTour (solo Viviani ha fatto meglio in corse di questo livello). La recente vittoria di Ackermann all'Eschborn-Frankfurt, sfidando molti tra i migliori velocisti al mondo, dimostra la sua ottima forma in vista del primo grande giro della sua carriera.

I CACCIATORI DI TAPPE

Bob Jungels (Lux, 26, Deceuninck - Quick Step)

Credit: BettiniPhoto

Il campione nazionale del Lussemburgo sia a cronometro sia in linea ha un rapporto speciale con il Giro d'Italia, avendo indossato la Maglia Rosa nelle sue due precedenti partecipazioni: tre giorni nel 2016 e cinque giorni nel 2017. In entrambe le occasioni ha vinto la Maglia Bianca di miglior giovane e terminato rispettivamente sesto e ottavo in Generale. È tornato al Giro dopo un'assenza di un anno, dove ha partecipato al Tour de France finendo undicesimo. Un corridore versatile noto come specialista a cronometro che ha vinto anche la difficile tappa di Bergamo nel 2017. Avrà una carta da giocare per la Generale, ma può anche anche vincere una o più tappe.



Bob Jungels ha dichiarato: “Il Giro d'Italia è il mio grande giro preferito. Ho davvero bei ricordi in Italia, non vedo l'ora di tornare dopo la buona primavera e l'allenamento in quota a Sierra Nevada in preparazione. Finora tutto è andato molto bene. Il Giro prevede tre prove a cronometro quest'anno: un'ottima extra motivazione. Ho quelle nel mirino e forse altre tappe ma ho anche l'opportunità di guadagnare un po' di tempo sugli scalatori. Il mio obiettivo sarà, come gli anni precedenti, anche quello di di ottenere un ottimo risultato in classifica generale. Sono molto rilassato e non vedo l'ora che si corra da Bologna fino all'ultimo giorno. Comunque vada”.

Victor Campenaerts (Bel, 27, Lotto Soudal)



Il nuovo detentore del Record dell'Ora non attende altro che tre prove individuali contro il tempo nel menu del Giro d'Italia 2019. Alla sua seconda apparizione in Italia quest'anno, ha vinto la crono di chiusura della Tirreno-Adriatico a marzo. Si è aggiudicato la medaglia di bronzo al Campionato del Mondo UCI a cronometro lo scorso anno dietro a Rohan Dennis e Tom Dumoulin, ma non ha ancora avuto un impatto in carriera sulla Corsa Rosa, sebbene sia giunto terzo (dietro agli stessi due corridori) nella crono di a Gerusalemme lo scorso anno.

Davide Formolo (Ita, 26, Bora - Hansgrohe)

Credit: BettiniPhoto

All'età di 26 anni, Davide Formolo partecipa al Giro d'Italia per la quinta volta. Ha vinto la tappa di La Spezia nella sua prima partecipazione nel 2015 e si è trasformato in un corridore da Generale, finendo decimo assoluto negli ultimi due anni. Inoltre, ha chiuso nei primi 10 in sette delle 21 tappe dello scorso anno, tra cui secondo a Montevergine di Mercogliano e terzo sullo ad Osimo dietro a Simon Yates e Tom Dumoulin. Questi risultati lo indicano come uno dei più pericolosi cacciatori di tappe su percorsi difficili. Il suo recente secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liège dopo la vittoria della tappa del Montjuich alla Volta Catalunya hanno alzato le sue quotazioni in vista del 102esimo Giro. Se ce ne fosse bisogno, essendo veronese DOC, ci sono ancor maggiori aspettative per finire più in alto ai primi di giugno proprio in terra natale.

LE SQUADRE

Ecco le 22 formazioni al via, composte da 8 corridori ciascuna, con i principali iscritti.



UCI WORLDTEAMS – 18 (aventi diritto)

AG2R LA MONDIALE (FRA) - Gallopin, Vuillermoz

ASTANA PRO TEAM (KAZ) - Lopez, Ion Izaguirre

BAHRAIN - MERIDA (BRN) - Nibali, Pozzovivo

BORA - HANSGROHE (GER) - Majka, Formolo

CCC TEAM (POL) - Ten Dam, Ventoso

DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL) - Viviani, Jungels

EF EDUCATION FIRST (USA) - Modolo, Kangert

GROUPAMA - FDJ (FRA) - Demare, Sinkeldam

LOTTO SOUDAL (BEL) - Ewan, De Gendt

MITCHELTON - SCOTT (AUS) - Simon Yates, Nieve

MOVISTAR TEAM (ESP) - Landa, Amador

TEAM DIMENSION DATA (RSA) - Nizzolo, Gasparotto

TEAM INEOS (GBR) - Bernal, Moscon

TEAM JUMBO - VISMA (NED) - Roglic, van Emden

TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI) - Zakarin, Battaglin

TEAM SUNWEB (GER) - Dumoulin, Bakelants

TREK - SEGAFREDO (USA) - Mollema, Brambilla

UAE TEAM EMIRATES (UAE) - Gaviria, Ulissi

UCI PROFESSIONAL CONTINENTAL TEAMS – 4 wild card