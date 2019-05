Ristrutturazione degli spogliatoi del centro sportivo di Gressan

Ammonta a quasi 900mila euro l’investimento che l’amministrazione comunale di Gressan effettuerà per la ristrutturazione degli spogliatori dei campi di calcio e del capannone polifunzionale dell’area Les Iles.

“Gli interventi – spiega il sindaco Michel Martinet – sono possibili con le risorse reperite con la variazione del Bilancio. E li facciamo perché il centro sportivo di Gressan è un luogo di aggregazione importante soprattutto per i giovani che amano lo sport e l’attività sportiva in generale”.

Per il polo sportivo sono impegnati 500.000 euro per la ristrutturazione completa degli spogliatoi dei campi di calcio: rifacimento e messa a norma impianti di riscaldamento, acqua sanitaria ed elettrico, realizzazione cappotto termico e sostituzione serramenti.

Poco meno di 360mila euro sono impegnati per la realizzazione di un capannone polifunzionale nell’area sportiva. “La struttura – spiega il sindaco – è un’esigenza inderogabile in quanto le attività che vengono svolte all’interno dell’area sono di notevole importanza; infatti la tensostruttura attuale non è più sufficiente. Inoltre la futura struttura potrà servire quale base di ricovero della protezione civile comunale in caso di emergenze”.