Atletica: Giochi Europei, la Fiamma della Pace sul Monte Bianco

Per promuovere i Giochi Europei di atletica in programma a Minsk, in Bielorussia, dal 14 al 30 giugno prossimi, una delegazione della Repubblica di Belarus arriverà a Courmayeur sabato 4 maggio.

Alcuni alpinisti bielorussi tenteranno, tra domenica 5 e martedì 7 maggio, di salire in vetta al Monte Bianco per accendervi, quota permettendo, la Fiamma della Pace.

La Fiamma partirà dal bracere dell'Ara Pacis a Roma domani, venerdì 3 maggio e attraverserà l'Europa fino a Minsk, dove i 50 Paesi del Movimento Olimpico Europeo invieranno le delegazioni dei loro migliori atleti olimpici per gareggiare in 15 discipline sportive, i cui podi varranno per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e per l’assegnazione di quattro titoli Europei.

La delegazione in arrivo a Courmayeur sarà guidata dall’ambasciatore bielorusso Alexandr Guryanov e dal Console onorario per la Bielorussa, Fabrizio Comba.