Calcio: Promozione, Charvensod addio ai playoff

Sconfitto per 3 a 0 dalla Rivarolese, lo Charvensod dice addio al sogno playoff condannato dall'aritmetica. Ottavo posto e 44 punti a una sola giornata dalla fine della stagione, i valdostani sono distanti sette lunghezze dalla Sportiva Nolese, quinta a 51 punti.

Qualunque sarà il risultato del derby di domenica prossima con il retrocesso e ultimissimo Saint-Vincent/Chatillon, per lo Charva di mister Fermanelli non cambierà dunque nulla se non, in caso di probabile vittoria, una migliore posizione di classifica.

Tutto da rifare invece in casa SVC, dove però l'entusiasmo resta alle stelle perchè la società ha promesso una rivoluzione che dovrebbe portare nuove forze in spogliatoio.