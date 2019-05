Tre titoli provinciali e diversi podi a Borgaretto per i giovani dell’Atletica Canavesana

Tre titoli provinciali e diversi podi sono stati conquistati a Borgaretto dai portacolori delle squadre giovanili che costituiscono l’ossatura dell’Atletica Canavesana. Protagonista per l’Atletica Rivarolo Stefano Demo autore di una doppietta sui 300 hs e nel triplo Cadetti.

Il quadro dei rivarolesi è completato dai podi di Filippo Leone secondo nel giavellotto Cadetti, Fabrizio Demo secondo sui 60 hs Ragazzi, Arianna Fusari terza nel triplo Cadette, Luca Perello terzo nell’alto Cadetti. Per l’AVIS Atletica Ivrea titolo nel peso Ragazzi per Pietro Musso. Per gli eporediesi da sottolineare i secondi posti di Veronica Gamba nel triplo ed 80 hs, di Cecilia Marchegiano nel disco e nel martello Cadette.

A medaglia per l’AVIS Laura Rossetto terza sui 1200 siepi Cadette, Benedetta Falleti seconda sui 60 hs Ragazze, Greta Maggio seconda nel lungo Ragazze, Jacopo Libertino secondo nel lungo Ragazzi. Per il GS Chivassesi in evidenza Agnese Alesina seconda sui 60 Ragazze e Roberto Vecliuc terzo nel lungo Cadetti.

Risultati, Cadette, 80: 7. Rosalie Greggio (Avis) 11”05, 8. Alessia Giurato (Chivassesi) 11”15, 28. Francesca Lazzarotto (idem) 12”96; 1200 siepi: 3. Laura Rossetto (Avis) 4’23”86; 80 hs: 2. Veronica Gamba (Avis) 12”91, 7. Chiara Celoria (idem) 16”15; lungo: 9. Jessica Bertolina (Chivassesi) 4,22, 11. Greggio 4,07, 21. Giorgia Giacoletto (Rivarolo) 3,71, 23. Maela Arena (Chivassesi) 3,57, 24. Lazzarotto 3,52; triplo: 2. Gamba 10,11, 3. Arianna Fusari (Rivarolo) 9,54, 5. Giacoletto 8,40, 6. Alice Todesco Giannello (Avis) 8,35; disco: 2. Cecilia Marchegiano (Avis) 21,41; martello: 2. Marchegiano 29,66; giavellotto: 4. Todesco 21,24, 5. Fusari 18,81, 6. Rossetto 16,71, 7. Celoria 15,41.

Risultati Cadetti, 80: 8. Roberto Vecliuc (Chivassesi) 10”25, 15. Diego Ricciardi (Chivassesi) 11”02; 300: 11. Simone Savella (Rivarolo) 43”67; 1000: 9. Valerio Bocchi (Chivassesi) 4’05”30, 10. Gheorge Muscallu (idem) 4’34”00; 300 hs: 1. Stefano Demo (Rivarolo) 40”61; alto: 3. Luca Perello (Rivarolo) 1,60, 6. Savella 1,45; lungo: 3. Vecliuc (Chivassesi) 5,23, 4. Elisa Torasso (Chivassesi) 5,23, 7. Luca Bertoldo (Avis) 4,56; triplo: 1. Demo 12,46, 4. Perello 10,54; disco: 7. Filippo Leone (Rivarolo) 11,21; giavellotto: 2. Leone 12,44.

Risultati Ragazze, 60: 2. Agnese Alesina (Chivassesi) 8”64, 26. Martina Tappari (Rivarolo) 9”88, 29. Emma Camagna (Rivarolo) 9”96, 33. Matilde Bianchetta (idem) 10”02, 38. Alice Riggio (idem) 10”08; 60 hs: 2. Benedetta Falleti (Avis) 10”21, 4. Alessia Chilese (idem) 11”24, 10. Bianchetta 11”82, 11. Greta Maggio (Avis) 11”84, 14. Vittoria Martina (idem) 12”19, 18. Alice Ferrario (Chivassesi) 13”22, 22. Camagna 14”10; alto: 6. Falleti 1,25, 13. Luisa Merlo (Avis) 1,10; lungo: 2. Maggio 3,86, 3. Chilese 3,80, 4. Merlo 3,73, 6. Alice Riggio (Chivassesi) 3,67, 7. Martina 3,64, 9. Alice Ferrario (Chivassesi) 3,47.

Risultati Ragazzi, 60: 7. Ivan Papotti (Chivassesi) 8,75, 8. Samuele Giglio Tos (Avis) 8”86, 11. Alessandro Cena (Chivassesi) 8”95, 16. William Manzoni (idem) 9”30, 36. Davide Savella (Rivarolo) 10”20; 1000: 3. Alessandro Cena (Chivassesi) 3’18”91, 4. Ivan Papotti (idem) 3’25”37, 5. Edoardo Parlangeli (idem) 3’32”31; 60 hs: 2. Fabrizio Demo (Rivarolo) 10”25, 3. Giglio Tos 10”28, 4. Jacopo Libertino (idem) 10”36, 9. Parangeli 11”01, 16. Tommaso Scalco (Avis) 12”30; lungo: 2. Libertino 4,15, 6. Antonio Salvador (Chivassesi) 3,60; peso: 1. Pietro Musso (Avis) 11,04, 2. Demo 10,94, 6. Savella 8,93; vortex: 16. Musso 33,28, 21. Salvador 31,52, 27. Manzoni 27,48.