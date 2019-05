Volley: Il Ccs travolge il Rivoli e si prepara all'ultima sfida per i playoff

Vince per 3 a 0 contro lo Stella Rivoli e resta in zona playoff il Ccs Cogne impegnato nel campionato di serie D, in lotta per la promozione in serie C di pallavolo femminile.

Questi i parziali: 25-11, 25-20 e 25-15.

Sulla carta centrare i playoff sembra un'opzione concreta: sabato prossimo le ragazze di coach Grumolato affrontato in casa la cenerentola Area Libera Invorio, già retrocessa, mentre l’Unionvolley che ha due punti in più del Ccs nella corsa alla promozione, giocherà in trasferta contro il G.S. Sangone, formazione di metà classifica.

Classifica: Gaglianico 65 punti; Canavese Volley 62 punti; Unionvolley 56 punti; Ccs Cogne 54 punti; Omegna 48 punti; Sangone 45 punti; Balamunt 41 punti; Fenusma 39 punti; Rivoli 31 punti; Botalla 30 punti; Sprint Volley 22 punti; Rivarolo 17 punti; Arona 5 punti; Invorio 4 punti.