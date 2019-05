Ginnastica: A Biella grande Christine Pellu che sfiora il podio

Giovedì 25 aprile, a Biella, per la Gym-Aosta è stata una giornata di gare con la 2° prova del “Campionato Individuale Silver” di ginnastica artistica femminile. A scendere in pedana per affrontare i 4 attrezzi, trave, parallele asimmetriche, volteggio e corpo libero, sono state 8 ginnaste, suddivise in differenti categorie e impegnate in due differenti programmi tecnici, LD e LC.

Fra tutti i risultati, spicca in particolare il 4° posto di Christine Pellu, nel programma LD tra le “junior 2”, con il punteggio complessivo di 72.00. Nel programma LC, ci sono da sottolineare anche le buone prove di Giulia Addario, 6° tra le “junior 3” con pt. 63.60, e di Chiara Addario, 7° tra le “senior 1” con pt. 63.65.

Nella categoria “junior 1”, buona ma sfortunata la prova di Ilaria Ciervo, giunta 15° con il punteggio di 64.30. Sempre nel programma tecnico LC, ci sono poi da segnalare le buone prove delle ginnaste “allieve” della Gym: tra le A3, 15° posto per Sofia Susanna con pt. 62.15, 17° per Alyssa Paris con pt. 61.15 e 21° per Marta Davisod con pt. 56.20, mentre tra le A4 Alessia La Spina ha conquistato la 16° posizione con il punteggio totale di 61.25.

Ad accompagnare le ginnaste della Gym c’erano le tecniche Elisa Carrozza e Pamela Vacchiero.