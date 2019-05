Calcio: Eccellenza, Aygreville fuori dai playoff, solo un pari con il Lucento

La partita che valeva una stagione l'Aygreville non l'ha persa, ma lo 0 a 0 maturato contro il Lucento non consente ai valdostani l'accesso ai playoff di Eccellenza per la promozione in serie D. Vince il PDHA per 2 a 1 con il Borgovercelli, confermando il secondo posto a 67 punti, quattro in meno del Verbania promossa in serie D.

Questi i verdetti al termine della 30esima e ultima giornata:

Verbania in serie D

Playoff: Pont Donnaz salta il 1° turno (+21 sulla ProEureka)

Playoff: Accademia Borgomanero-Aygreville non si gioca in virtù del distacco dal Pont Donnaz

Playout: Pianese salva, BorgoVercelli-Lucento gara secca

Retrocessi: Orizzonti United ed Arona