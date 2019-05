Atletica: Super record di Jean-Marie Robbin 600 metri hs

La vetrina se l’è presa il movimento femminile, trascinata da una straripante Eleonora Foudraz, ma non solo. Ma, a rispondere, arrivano anche i più talentuosi atleti maschi. Nel meeting in notturna intitolato a Ugo Grassia, organizzato dal Cus Pro Patria Milano e messo in piedi da Giorgio Rondelli, un manipolo di atleti valdostani hanno gareggiato in una riunione di alto contenuto tecnico collezionando risultati importanti.

Su tutti, il 21enne della Calvesi Jean-Marie Robbin che nella gara dei 600 metri ha corso la distanza in 1’19”96, prestazione che migliora uno storico record assoluto, che reggeva al 1993 ad opera di Luciano Magnin che al Crestella di Donnas corse il giro e mezzo in 1’22”2.

Meglio di questo crono anche l’altro portacolori della Calvesi, Joao Carlos Pina Barros, classe 1999, che ha coperto la distanza in 1’21”32.

Bene, nel suo percorso di recupero dall’infortunio patito lo scorso anno, il gressaen 31enne del Cus Pro Patria Milano René Cuneaz capace di realizzare sui 10mila il personale in 30’18”11.

Buon miglioramento per l’allieva della S.Orso Silvia Gradizzi che in gara sui 1500 ha realizzato il quinto tempo di categoria con il nuovo personale e minimo per i tricolori di categoria di 4’49”55.