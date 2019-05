Calcio a 5: Serie B, Aosta 511 pareggia e ora combatte per la promozione in A2

L’Aosta 511 di calcio a 5 adesso può sognare. Serviva un pareggio, per l'accesso ai playoff del campionato di serie B, e pareggio è stato all'ultima giornata della stagione.

In trasferta la formazione di mister Rosa ha pareggiato 6 a 6 contro il Domus Bresso e la posta i gialloblù se la sarebbero potuta portare via intera, essendo rimanti in vantaggio fin quasi allo scadere. Quinti in classifica, gli aostani ricevono sabato prossimo il Real Cornaredo - secondo in classifica - nella prima partita valida per la promozione in serie A2.

Formazione Aosta 511 : Belmonte, Esposito, Page, Pettinari, Rosa, Bellafiore, Calli, Da Silva, Vona, Mascherona, Grange, Monteiro.

Classifica : Saints Pagnano 54 punti; Real Cornaredo 47 punti; Elledì Carmagnola 40 punti; Lecco 39 punti; Aosta 38 punti; Pavia 37 punti; Videoton Crema, Rhibo Fossano 30 punti; Domus Bresso 18 punti; Bergamo La Torre 16 punti; Savigliano 14 punti; Pgs Isola 12 punti.