Calcio: Finisce 1-1 Inter Juve; Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan

Terzo posto non ancora blindato dall’Inter, quota 102 punti al traguardo che sfuma invece per la Juventus. Termina 1-1 il big match della 34^ giornata di Serie A, incrocio che non premia né gli uomini di Spalletti né i campioni d’Italia protagonisti di una gara in crescendo: meglio i nerazzurri in un primo tempo dal vantaggio targato Nainggolan, bianconeri che escono imbattuti da San Siro nel segno del solito Cristiano Ronaldo. Gol numero 20 in campionato per il portoghese, fenomeno che raggiunge i 600 centri realizzati in carriera con i club. Se l’Inter inanella il 5° risultato utile di fila come non accadeva da gennaio, l’aritmetico accesso alla prossima Champions League è ancora da conquistare.