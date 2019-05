Calcio: All'Alessandria il 'Trofeo Calliera 2019'

Lo stadio Gianni Bezzan di Verres ha ospitato giovedì 25 aprile le formazioni di calcio valdostane e piemontesi di categoria Under 15 che hanno partecipato al 'Memorial Trofeo Sergio Calliera' in onore del padre del presidente del PDHA Calcio.

La finale è stata vinta ai tempi supplementari dall'Alessandria, che ha sconfitto per 1 a 0 il Torino. Per il quinto posto, la Folgore Caratese ha battuto per 6 a 0 il PDHA, che nelle fasi preliminari era stato sconfitto per 11 a 0 dal Torino per 12 a 2 dall'Alessandria.

"Spettacolo allo stato puro quello vissuto nel Torneo in memoria dell'amato Sergio Calliera" è stato il commento della dirigenza del PDHA di fronte alla grande partecipazione di giocatori e pubblico.