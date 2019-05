Ginnastica: Per la Gym Aosta doppia trasferta nel cuneese e nel novarese

Sabato 27 e domenica 28 aprile, la ritmica della Gym-Aosta sarà impegnata in due differenti competizioni: sabato a Cameri per la 2° prova individuale “Silver” per i programmi tecnici LD e LE e domenica a Vezza d’Alba per la 2° prova di squadra di “Ritmica Europa”.

Saranno in tutto 12 le ginnaste in gara: a Cameri ci saranno Elodie Godioz, Emma Chiabotto, Meredith Perrier, Beatrice Cozzolino, Ginevra Vittone, Giorgia Lucarelli e Giulia Masoni, a Vezza d’Alba invece scenderanno in pedana Nicole Addario, Elisa Bérard, Alessia Favre, Sara Mammoliti-Mochet e Arianna Stuffer.