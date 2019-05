Ciclismo: Ottimo settimo posto per Piccot al Giro del Belvedere

Soddisfazione in casa Biesse Carrera per i buoni risultati delle ultime gare!

Kevin Colleoni sfiora il podio e si aggiudica il quarto posto al Palio del Recioto, dopo l'ottimo quinto posto di Domenica a San Vendemiano. Buona prestazione di tutta la squadra, in particolare di Matteo Bellia che chiude al quindicesimo posto.

Michel Piccot invece ha ottenuto il settimo posto al Giro del Belvedere, nella giornata di ieri.



"Sono soddisfatto del quinto posto di domenica e soprattutto della gara di oggi - racconta a caldo Kevin Colleoni -. Mi spiace aver mancato il podio per pochissimo ma la gara era impegnativa, resa ancora più dura dalla pioggia. Sul finale siamo rimasti in cinque a giocarci in volata il secondo posto e ho dato tutto quello che potevo. Spero di continuare così e riuscire a raggiungere obbiettivi ancora maggiori".



Risultanti incoraggianti, in gare internazionali di alto livello, che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti e la possibilità di aggiudicarsi finalmente il primo gradino del podio.