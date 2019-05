Ciclismo: Mb, i fratelli Agostinacchio sul podio al GP Centro Italia

Protagonisti in positivo i fratelli Filippo e Mattia Agostinacchio nella terza tappa del Grand Prix Centro Italia di Mountain bike svoltasi a Esanatoglia (Macerata). Filippo ha vinto nella categoria Allievi secondo anno, Mattia si è piazzato terzo al G6.

Filippo Agostinacchio (foto a lato, Xco Project; 50’42”) è partito male ma ha recuperato e ha vinto davanti a Gioele Solenne (Team Bramati; 51’11”) e ad Alex Tozzi (Nob Club; 52’34”). Nei G6, Mattia Agostinacchio (Xco Project; 14’55”) partito in ultima fila ha conquistato la piazza d’onore nella gara vinta da Nicolò Grini (Bici Adventure; 14’46”).

Negli Juniores, sfortunato Pietro Scacciaferro (Xco Project; 1h 08’57”) che è partito molto bene ma ha forato uno pneumatico e ha concluso in sesta posizione.

Domani, giovedì 25 aprile, a Brescia, al via la 19esima Sellero XC; per la Valle in gara Gaia Tormena, Lucrezia Balbo e Lorenzo Russotto per la Gs Lupi, mentre per l’Xco Project sono pronti Alessandro Nigra, Alberto Bor e Filippo Latella.