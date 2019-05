Tennis: Alice Paonessa vince a Biella nel torneo U 16

Presso la Biella Tennis Academy 752 giocatori e giocatrici si sono affrontati nelle varie categorie in quello che è il maggiore Circuito a livello Italiano; nel tabellone del doppio femminile under 16, Paonessa e Baccino si sono imposte nei quarti di finale per 6/0 6/2 su Pedrita Mussi 3.3 e Benedetta Palazzo 3.4, in semifinale hanno avuto la meglio sulle lombarde Samira De Stefano 2.6 e Camilla Angioni 3.2 per 6/4 7/5, per poi battere in finale Carlotta Mosso 3.1 e Sofia Avataneo 2.7 con il risultato di 7/5 4/6 10/4.

Il risultato di Alice, prima valdostana ad imporsi in doppio in questa manifestazione, evidenzia ancora di più la crescita del movimento regionale giovanile.

Dopo le finali conquistate in questa ambita manifestazione negli anni passati da Tommaso Rossin, Annalisa Molino, dalla stessa Alice Paonessa e dopo la scorsa annata travolgente di Noah Canonico, per la nostra piccola regione ancora grandi soddisfazioni.

Alice Paonessa (a dx) con Vittoria Baccinodopo la premiazione