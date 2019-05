Calcio: Tanti tornei per il 25 Aprile

Una giornata, quella della Festa di Liberazione, sportivamente caratterizzata in Valle da diversi tornei di calcio giovanile.

Al Crestella di Donnas e al campo Gianni Bezzan di Verres scendono in campo gli Under 15 per la terza edizione del Memorial Sergio Calliera, grande sportivo e padre del presidente del PDHA Jean Pierre Calliera. Le rappresentative locali sfideranno i Giovanissimi under 15 di Torino, Pro Vercelli, Biellese, Alessandria e Folgore Caratese. Due triangolari al mattino del 25 aprile, poi nel pomeriggio le finali.

Allo stadio Puchoz di Aosta il Cgc-Centro giovani calciatori organizza il 'Torneo della Liberazione' con in campo formazioni di Pulcini e Veterani.

Ad Aymavilles, invece, la prima edizione della 'Grand Paradis Cup' con squadre di Pulcini 2009.