Tennis: Il Montecarlo è di Fabio Fognini

Alla fine vince la favola, vince Fognini. Il tennista di Arma di Taggia si aggiudica il suo primo Masters 1000 della carriera e o fa nel torneo più vicino a casa, quello che può giocare andando a dormire nella sua ‘Arma’ e che lo aveva visto semifinalista 6 anni fa.

E’ una favola perché poco più di una settimana fa, Fognini perdeva malamente a Marrakech contro il numero 95 al Mondo, Vesely, ed arrivava nel Principato con 4 vittorie negli ultim 11 incontri. C’era anche chi sosteneva che fosse all’inizio di una parabola discendente.

Ma l’aria di casa gli ha fatto bene e, dopo i rischi corsi nel primo turno contro il russo Rublev, il passaggio dai trentaduesimi ‘gratis’ per il ritiro di Simon ed un percorso davvero straordinario contro Zverev e Coric, impreziosito dal capolavoro contro sua maestà ‘terraiola’ Rafa Nadal.

Vincere non è mai facile e Fognini anche oggi lo ha dimostrato. Ha lottato nel primo set, ma il serbo Lajovic ha insidiato l’armese solo in alcune occasioni. Alla fine un 6-3 che non lascia discussioni sul campo e con Fabio sempre superiore al suo avversario. Il secondo set comincia con qualche difficoltà in più per Fabio, che deve ovviamente scontrarsi con la voglia di rivalsa dell’avversario e, dopo un break che lo porta sul 3-2 deve far ricorso al supporto del fisioterapista per un problema cronico che ha alla caviglia, condito da uno stiramento alla coscia destra. I problemi fisici si fanno sentire e, pur non prendendo troppi rischi, dimostra la sua grande superiorità e va a vincere in due set con un 6-4 che fa esplodere lui e tutta la nostra provincia… grandissimo Fabio!

Alla fine è lui il Principe di Monaco, il principe della terra. Fabio Fognini ha dimostrato in questa settimana una maturità diversa da quella degli ultimi anni. C’è chi dice che, avere la moglie Flavia ed il coach Barazzutti a bordo campo gli ha fatto bene. E lo ha dimostrato. A 32 anni per lui c’è una seconda giovinezza? Noi ce lo auguriamo perché, per la nostra provincia, un campione come lui rimane un grande orgoglio ed anche il tennis italiano ne ha davvero bisogno.

Una vittoria in un ‘1000’ che deve essere di grande sprone per lui, che fino ad ora si era aggiudicato due ‘500’ alcuni anni fa. Ora i suoi tifosi si attendono il grande salto di qualità, magari con risultati importanti nei prossimi tornei di rango sulla terra, come Roma e Parigi. Per ora batte il suo record nel ranking Atp raggiungendo la 12a posizione assoluta a 5 punti dall’11a. Ed ora auguriamoci che per lui il 2019 possa essere quello dei grandi risultati. Al momento può coccolarsi la vittoria di Montecarlo, perché sotto la ‘Rocca’ può festeggiare una vittoria che, solo una settimana fa sembrava solo una… favola.