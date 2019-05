Ciclismo: Ad Aosta in corso la rifinitura organizzativa di Bicincittà

Domenica 12 maggio con partenza dalla Cittadella dei Giovani e arrivo in piazza Chanoux si svolgerà luno le strade di Aosta Bicincitta’ 2019, la tradizionale pedalata ludico sportiva che coinvolgerà complessivamente più di 100 città italiane. Ad aosta sono attesi oltre 500 partecipanti.

La XXXIII edizione di Bicicnicittà organizzata dall’Uisp, che avrà la sua data clou il 12 maggio, è pronta a mettere in sella tutta l’Italia, per chiedere più spazio per le due ruote e più sicurezza per i ciclisti.

Saranno 30.000 le persone di tutte le età, in 60 città italiane, che invaderanno strade e borghi con biciclette di ogni forma e misura. Tra maggio e giugno Bicincittà coinvolgerà altri 40 Comuni e complessivamente saranno circa 100 le città sede della manifestazione per questa edizione.

“Le biciclette possono cambiare e migliorare il volto delle nostre città e la qualità della vita di tutti i giorni – dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp – il nostro contributo è quello di diffonderne l’uso e di promuoverne la cultura, legata alla lentezza e alla profondità. Si va in bici per migliorare la propria salute, per guardarsi intorno e godere del panorama, ma anche per combattere l’inquinamento e il traffico automobilistico”.

La bicicletta è un simbolo di sport sociale e per tutti, ideale per spostarsi in città e per affermare stili di vita attivi, per un’attività aerobica regolare e a bassa intensità, che aiuta a controllare glicemia, colesterolo e trigliceridi.

Che cos’è Bicincittà? Una pedalata aperta a tutti, non competitiva, che si svolge su percorsi urbani o nei parchi, su distanze variabili dai 5 ai 20 chilometri. Il ritrovo è fissato solitamente nel centro storico delle città, si parte tutti insieme a velocità controllata, in molti casi si toccano siti simbolici importanti e si ritorna nel luogo di partenza, dove vengono allestiti ristori, feste e esibizioni di varie attività sportive. I valori nazionali di Bicincittà, aria pulita e strade sicure, si incrociano con diritti e tematiche sociali individuate territorialmente.