Basket: Le stelline dell'Eteila in finale a Enjoy Eurobasket 2019

Terza giornata di gare per le squadre giovanili dell'Eteila Basket impegnate nel torneo internazionale Enjoy Eurobasket 2019 a Barcellona.

Doppia vittoria per le ragazze della U18 che ha battuto le tedesche dell’Hurter 39-30 e le spagnole del Saskibaloia per 42-28: questa sera alle 21 per le valdostane inizia la finale per il primo e secondo posto contro La Spezia.

Doppio impegno oggi anche per l'Under 16 sconfitto in mattinata dagli irlandesi BC Nothren Ireland per 53 -37 e nella serata dagli spagnoli del Palafolls.

Due match giocati anche per l'Under 18 maschile, che ha perso contro i francesi del Tulle Correze 62-57 e vinto contro Roma Eur A per 62-53 . Infine prima vittoria anche per l'Under 15 che ha battuto il Magik Parma con il punteggio di 56-54 .