Ginnastica: A Torino le migliori farfalle per gli assoluti tricolore

Dopo il successo riscosso nel 2017, in occasione dell’Incontro internazionale di ginnastica ritmica Italia-Stati Uniti, svoltosi al PalaRuffini di Torino, la Federazione, proprio nell’anno delle grandi celebrazioni per i 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia, ha voluto rinnovare l’attestato di fiducia e di stima già riposto nel club torinese, assegnando loro la gara più prestigiosa del calendario nazionale.

Il capoluogo piemontese ospiterà così la massima competizione italiana della ginnastica ritmica, il Campionato Nazionale Assoluti, la gara individuale che vedrà in pedana le migliori ginnaste d’Italia, reduci da grandi risultati internazionali e medaglie iridate. Una manifestazione che manca dal panorama torinese ormai dal 2008, quando, sempre la società guidata dall’allora presidente Marco Napoli e ora dal presidente Michele Giannone, fu organizzatrice di un evento nazionale di grande successo.

Unitamente alla competizione individuale, il PalaRuffini sarà anche teatro della Prima Prova del Campionato Nazionale d’Insieme Gold di ginnastica ritmica, prima tappa della competizione a squadre, alla quale prenderanno parte oltre cento società sportive provenienti da tutta l’Italia, che gareggeranno per le categorie Allieve, Giovanile e Open, per un totale di seicento ginnaste di grande valore tecnico e agonistico, molte delle quali provenienti da Torino e dal Piemonte.

Una vera e propria festa della ginnastica ritmica italiana, che, oltre ad ospitare le eccellenze tecniche di questa disciplina assegnando i tricolori individuali, sarà impreziosita dalla presenza delle Farfalle, reduci da un terzo posto nel concorso generale della prima tappa della Coppa del Mondo 2019 di ginnastica ritmica, disputatasi pochi giorni fa a Pesaro.

Infatti, domenica 2 giugno le ginnaste seguite dalla DTN Emanuela Maccarani, unico coach in attività a poter vantare oltre cento medaglie in incontri internazionali e che domina le classifiche

mondiali, regaleranno a tutto il pubblico del PalaRuffini uno spettacolo entusiasmante, un’esibizione che farà da apripista alle fasi finali delle competizioni.

Il programma della kermesse sportiva, così come i nominativi delle quindici ginnaste che prenderanno parte al Campionato Assoluto da individualiste, sono ancora in via di definizione: non mancheranno certamente grandi sorprese che renderanno questo appuntamento unico e imperdibile.

La biglietteria aprirà durante il mese di maggio.