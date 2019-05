Rugby: Poule serie C, Stade sconfitto dall'Imperia ma matematicamente salvo

Sconfitto a Imperia per 21 a 7 lo Stade Valdotain nella terza giornata di ritorno del girone Poule Passaggio di serie C. La débacle non ha però effetti particolarmente gravi perchè i gialloneri sono ormai salvi con 12 punti sul Moncalieri che è penultimo. Match che è girato male per Gontier e compagni sin dai primi minuti, quando i liguri, probabilmente più motivati dello Stade, si sono facilmente portati sull'11 a 0 e di lì in avanti hanno amministrato la partita.

Domenica 28 aprile, ultima di campionato, sul campo amico di Sarre lo Stade affronterà proprio il Moncalieri.

Formazione Stade Valdotain: Carlino, Pina Barros, Nato, Duc, Drago, Santoro, Lallinaj, Tavella, Cortinovis, Tavilla, Henriod, Frazzetta, Gontier S., Gontier M.

Classifica: Verbania 30 punti; CUS Torino 26 punti; Union Riviera 24 punti; Stade Valdotain 23 punti; Moncalieri 11 punti; Biella 7 punti.