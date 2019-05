Calcio: Prima cat, Real Pont Donnaz ko col Vallorco

Campo amico ma piuttosto amaro quello di Issogne per il Real Pont Donnaz impegnato nel campionato di calcio di Prima categoria. La formazione di mister Girelli è stata sconfitta per 4 a 2 dal Vallorco e ora può dire addio alla salvezza diretta, entrando di fatto in zona playout.

Match compromesso dall'espulsione di Rao per il Pont Donnaz dopo appena tre minuti di gioco; di lì in avanti i piemontesi hanno saputo amministrare la gara senza affanno: doppietta di Naretto e Crestetti, poi il RPD accorcia e riapre il match con Porro. Nella ripresa micidiale uno-due dal 6' all'11' del Vallorco, con reti di Caliendo e Bertot. Al 35' Bosonetto segna il secondo gol per i valdostani.