Tennis: Grandi prestazioni delle promesse tennistiche valdostane

Partendo dai più piccini, gli under 8, presso il Tennis Club Aosta è andato in scena il torneo "RED" vinto da Brigitte Macori che in finale ha superato René Macori, in semifinale erano stati eliminati Gregorio Menel e Celeste Fea; a Courmayeur sono scesi in campo i giovani della categoria "ORANGE" under 10 con la vittoria diMattia Manglaviti che nella finale si è imposto su Pier Francesco Bernardi, terzi Filippo La Macchia e Filippo Rizzi.

Al T.S.Sarre si sono affrontati le categoria "GREEN" under 12 e "SUPERGREEN" under 16; tra i Green successo di Gabriel Tovagliari, sceondo posto per Leonardo Guichardaz, tere Gaia Paonessa e Anna Ambrosio, nei Supergreen vince Matteo Benincasa che batte in finale contro Noah Albarello, in semifinale si fermano Gianmarco Alberici e Francesco Vinci.