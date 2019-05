Ciclismo: Eventi internazionali e giovani campioni nel calendario valdostano 2019

Tanti e importanti per la promozione di uno degli sport più amati, gli appuntamenti nel calendario 2019 del Comitato regionale Valle d'Aosta della Federazione ciclistica italiana. Si tratta di 28 eventi che vanno dalle attività di base - come la XII edizione di Bicinsieme Dona la vita (11 maggio, Aosta e Doues) e le pedalate ecologiche abbinate alle granfondo - per giungere a manifestazioni di alto livello, come gli internazionali di downhill a Pila (27-28 luglio) e il campionato italiano enduro a La Thuile (3-4 agosto).



"Complimenti al Comitato regionale, anche e soprattutto per l'attività di divulgazione del ciclismo tra i giovani", ha detto durante la presentazione Pier Paolo Marchiando, presidente del Coni Valle d'Aosta.



Il momento clou della stagione sarà il passaggio della 14esima tappa del Giro d'Italia, tra Saint-Vincent e Courmayeur, il 25 maggio prossimo. Tra le tante date, poi, dal 16 al 21 luglio il Petit Tour, il Giro della Valle d’Aosta, sotto l’egida della Società ciclistica valdostana; dal 20 al 24 agosto, per il secondo anno consecutivo, il Campionato Europeo giovanile di MountainBike. Chiude rà il calendario, l'8 settembre a Gressoney, la quinta prova del XXI Gran Prix.

"Estate valdostana del ciclismo di altissimo livello - ha commentato il presidente regionale di Federciclo, Riccardo Moret - calendario fitto e tre appuntamenti di assoluto richiamo internazionale".