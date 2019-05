Italia, una stagione trionfale con 147 podi in Coppa del mondo e 31 medaglie mondiali nelle 13 discipline FISI

Una stagione fantastica ampiamente celebrata, prima al Media Day FISI a Milano, poi alla Fiera Prowinter di Bolzano. Aspettando sci d'erba e skiroll, dove l'Italia avrà la possibilità di aumentare ulteriormente il proprio bottino, provando ad avvicinarsi ai 198 podi del 2017-18, i numeri già dicono che gli azzurri sono stati protagonisti assoluti nelle tredici discipline FISI: sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, freestyle, snowboard, biathlon, bob, skeleton, slittino artificiale, slittino naturale, sci alpinismo e sci velocità.



L'ultimo atto c'è stato sabato 13 aprile con i sigilli finali di Simone Origone e Valentina Greggio nella Coppa del mondo di sci velocità: grazie ai loro successi chiudiamo con 147 podi, frutto di 58 vittorie, 53 secondi posti e 36 terzi posti, piazzandoci così al quarto posto dietro i colossi Norvegia e Germania, e appena alle spalle dell'Austria, con un atleta sul podio in ben nove discipline. Ma considerando anche le 31 medaglie mondiali, di cui 10 d'oro, 12 d'argento e 9 di bronzo, vinte in sette discipline diverse, superiamo anche l'Austria per numero di successi.



Emergono, in particolare, i risultati dello sci alpino, dove l'Italia è terza nel medagliere virtuale dietro Austria e Stati Uniti grazie ai 10 successi complessivi (7 di Paris, 2 di Brignone e uno di Goggia), e quelli del biathlon, dove solo la Norvegia ha ottenuto più vittorie della nostra squadra. Un trionfo assoluto, reso ancora più straordinario dalle cinque Coppe del mondo conquistate da Evelin Lanthaler (singolo femminile dello slittino naturale), Patrick Pigneter e Florian Clara (doppio di slittino naturale), Dorothea Wierer (biathlon), Robert Antonioli (sci alpinismo) e Simone Origone (sci velocità), senza dimenticare le coppe di specialità vinte da Dominik Paris (sci alpino, superG), Dorothea Wierer (biathlon, inseguimento), Lisa Vittozzi (biathlon, individuale) e Robert Antonioli (sci alpinismo, individuale).



Podi di Coppa del mondo





1° 2° 3° Tot Norvegia 106 67 48 221 Germania 77 95 81 253 Austria 59 45 80 184 ITALIA 58 53 36 147 Russia 43 47 46 136 Usa 36 26 31 93 Svizzera 33 36 43 112 Francia 31 41 48 120 Svezia 24 30 32 86 Giappone 23 25 21 69





Medagliere Mondiali