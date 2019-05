Rally: Per Peloso un esaltante secondo posto

Il pilota valdostano Corrado Peloso, portacolori della scuderia La Superba, archivia il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally con un eccellente terzo posto al Sanremo che lo fà salire fino al secondo gradino nella classifica della Suzuki Rally Cup.

Positivissima la pre stazione del driver valdostano che a bordo della Suzuki Swift curata dal Team Gliese e coadiuvato dal navigatore Astigiano Massimiliano Iguera ha sempre fatto segnare tempi nelle zone alte della classifica, vincendo anche diverse prove speciali.

Il rally di Sanremo anche quest'anno non ha smentito la sua fama di gara impegnativa e selettiva sia per la tecnicità e lunghezza delle sue prove, percorse buona parte in notturna, sia per le condizioni meteorologiche avverse che hanno creato ulteriori insidie a tutti gli equipaggi trovandosi a correre spesso nella nebbia e su un fondo reso particolarmente viscido dalla pioggia.

Spiega Peloso "Abbiamo iniziato questo campionato con la consapevolezza del livello molto alto dello stesso essendo la massima espres sione del rallysmo nazionale, il nostro obbiettivo era quello di essere protagonisti e tentare di rientrare al massimo nelle prime cinque posizioni".

Soddisfatto della sua gara il pilota valdostano commneta: "Conquistare un podio alla seconda gara, trovarsi secondi in campionato e soprattutto riuscire a vincere delle speciali dimostrando di essere competitivi onestamente va oltre ogni più rosea aspettativa mia e del Team. A questo punto lavoreremo sodo per cercare di rimanere tra i contendenti al titolo".

(Corrado Peloso)