Moto: Prima prova del CRV sospesa per inagibilità della pista

Delusione per Luca Figerod che non ha potuto esordire con il casco di campione del CRV Campionato Regionale di Velocità conquistato lo scorso anno.

Infatti, la prima prova del campionato 2019 in programma all’Autodromo Daniel Bonara di Franciacorta, è stata sospesa per inagibilità della pista.

La gara del Motoestate 600 che precedeva la gara del CRV ha purtroppo, a causa di un incidente, segnato l'inagibilità del tracciato per causa d'olio in pista. La Direzione gara, di comune accordo con l'organizzatore ed i piloti, ha sospeso la manifestazione per motivi di sicurezza.

Il primo round del CRV s era tinto di bagnato già con la prima qualifica del pomeriggio del sabato che ha visto una condizione di asfalto umido. Nelle prove hanno avuto la meglio per la pole provvisoria (poi confermata la domenica) Fabio Ferri nella Expert 600 e Luciano Bisconti nella Expert 1000. Nella Qualifica 2 di domenica mattina il tracciato era completamente bagnato e ha segnato così tutta la giornata.

I due poleman sono stati poi premiati dal responsabile Michelin Italia e avranno comunque 2 punti in campionato secondo la nuova formula. L'esordio del nuovo prodotto di punta della casa di Clermont Ferrand in Italia (Michelin Power Performance) è stato spostato al secondo round dato che in questo contest si sono utilizzate prevalentemente le Michelin Power Rain.

L'organizzatore sta lavorando per poter recuperare la gara in un altro round del campionato Il 19 Maggio presso l'autodromo Varano de Melegari si svolgerà la seconda tappa del CRV.