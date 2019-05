Champions, espulsi 54 tifosi olandesi dell'Ajax: avevano armi, fumogeni e petardi

Saranno espulsi per motivi di ordine pubblico e scortati alla frontiera domani mattina 54 tifosi olandesi, arrivati a Torino nelle ultime ore per assistere, domani, alla partita di Champions League tra l'Ajax e la Juventus. Peccato che, con loro, questi tifosi si siano portati dietro un vero e proprio arsenale: petardi, fumogeni e armi. Una settimana fa, ad Amsterdam, c'erano stati scontri tra tifosi scatenati in quell'occasione dai supporters bianconeri.

La notizia delle imminenti espulsioni è stata comunicata direttamente dal Viminale, che ha spiegato come il provvedimento sia possibile grazie al nuovo Decreto Sicurezza. "Ringrazio la polizia - ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini -: nessuno può permettersi di venire in Italia per creare disordini. I nostri stadi e le nostre città sono chiuse per i violenti".

Per la partita di domani sera c'è massima allerta: sono infatti attesi 2.500 tifosi olandesi e i controlli delle forze dell'ordine sono iniziati già questa mattina presso caselli autostradali, stazioni e aeroporto di Caselle. Nel pomeriggio la Digos ha fermato un pullman e un pulmino di tifosi olandesi che stavano arrivando in città. Addosso ai passeggeri la polizia ha trovato guanti da motociclista rinforzati con la sabbia e alcuni paradenti. Cinque tifosi rischiano una denuncia per porto di oggetti da offesa.