Calcio f: Esordienti, le ragazze dell'Aosta 511 vincono contro il Castellamonte

Prima uscita sul campo, ed è una vittoria. Le ragazze dell'Aosta 511 di calcio femminile hanno esordito sabato 13 aprile nella categoria Esordienti e hanno vinto per 3 a 1 al centro sportivo Montfleury contro la più esperta e blasonata formazione del Castellamonte.

"Si è trattato di un'amichevole 'nove contro nove' tutta al femminile, ma questo certo non sminuisce la portata positiva dell'esordio - commenta il mister, Marco Tomassi - cercheremo al più presto di organizzare nuove sfide in vista dell'ingresso in campionato per la prossima stagione".



