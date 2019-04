Sci velocità: Origone radioso, 'annata indimenticabile'

"Per me si è chiusa un'annata indimenticabile, con l'undicesima coppa e il sesto titolo mondiale vinti, per la sesta volta ho messo a segno una doppietta che credo non abbia precedenti negli sport invernali".

Felice e finalmente rilassato Simone Origone ha commentato così la sua vittoria di ieri a Grand Valira (Andorra), della Coppa del mondo di speed skiing, poche settimane dopo aver conquistato il titolo iridato a Vars.

"E' stato solo un peccato che non ci fossero le condizioni per tentare il record del mondo a Vars, avrei avuto buone possibilità", ha aggiunto l'atleta di Ayas. "Le mie ginocchia in questi mesi mi hanno sorretto - racconta ancora - finché continueranno a sostenermi cercherò di rimanere sul gradino più alto del podio".