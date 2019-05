Ginnastica: Quattro atlete dell'Olimpia conquistano finale titoli italiano CSI

Sabato 13 allo SportCube di Cameri la squadra Silver dell’Olimpia ha esordito in un nuovo circuito agonistico, conquistando buone posizioni nel Campionato Individuale CSI e aggiudicandosi con quattro atlete l’accesso alla finale nazionale di Lignano Sabbiadoro.

Nel primo pomeriggio hanno gareggiato le “Tigrotte” Alice Esposito (2009) e Annalucia Tosi (2010) che, alla loro prima esperienza agonistica, hanno conquistato rispettivamente la 2^ e la 3^ posizione e ottenuto l’ammissione alla fase nazionale.

A seguire le Allieve Giulia Chiumello, Alessandra Fiscella e Serena Molinari che hanno gareggiato bene, terminando in 10^, 12^ e 13^ posizione.

Nel tardo pomeriggio è stata la volta della categoria Ragazze, dove brilla l’argento a corpo libero di Annika Gérard, che ottiene l’accesso ai nazionali in questa specialità e si piazza 8^ in classifica assoluta, seguita dalle compagne Francesca Garetta 10^, Rebecca Sergi 11^ e Giada De Gaetano 12^.

Infine la Junior Sara Delmonte conquista con un ottimo 2° posto l’accesso alla fase nazionale nella specialità delle parallele asimmetriche, terminando 7^ in classifica assoluta, tallonata da Nicole Trevisan, 8^. La Senior Beatrice Crea, purtroppo infortunatasi in allenamento non ha potuto gareggiare, ma è comunque scesa in gara per fare il tifo per le sue compagne.

“Il livello della gara era alto e la concorrenza agguerrita, ma le ragazze se la sono cavata bene nonostante l’emozione e anche noi abbiamo imparato molto e possiamo certamente migliorare” dicono le istruttrici Chiara Salvemini e Sarah Burgay.

Foto 1: Alice Esposito (a sinistra) e Annalucia Tosi (a destra) sul podio

Foto 2 : Annìka Gérard seconda a corpo libero

Foto 3 : Sara Delmonte seconda a parallele