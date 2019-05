Ginnastica: Le allieve dell'Olimpia al ripescaggio nazionale

Questo fine settimana le allieve dell’Olimpia - ad eccezione della piccola Annie Desandré che, avendo conquistato il bronzo nella fase interregionale, ha guadagnato la qualificazione diretta alla Finale Nazionale - sono in trasferta a Pieve di Soligo (TV) per la gara nazionale di “ripescaggio” che serve a selezionare, fra le ottanta migliori atlete delle fasi interregionali di tutt’Italia, la ristretta rosa che accederà alla Fase Nazionale del Campionato Allieve Gold.

Queste le ginnaste in gara per la Società Olimpia: per la categoria L1 (allieve classe 2010) Abigail Martinet, che in fase interregionale si era classificata al 17° posto su 43; in categoria L2 (allieve classe 2009) Martina Saroglia e Desirée Bieller, rispettivamente 9^ e 10^ all’ interregionale; infine in categoria L4 (allieve classe 2007) la Campionessa Regionale Vittoria Ramanzin e le sue compagne Emma Viérin e Beatrice Morra di Cella, che si erano piazzate rispettivamente 3^, 11^ e 13^.

Con loro in questa importante trasferta l’allenatrice Federica Vinante.