Tennis: La Luigi Einaudi alla finale del Foro Italico

A seguito degli incontri promozionali svolti presso le sedi scolastiche in orario curricolare previsti dal progetto, completamente gratuiti per gli Istituti che hanno aderito, e tutti seguiti da Tecnici della Federazione Italiana Tennis dello Staff del T.C.Aosta, nella mattinata di giovedì le "rappresentative" della Luigi Einaudi di Aosta e della Jean Baptiste Cerlogne di St. Pierre si sono ritrovate per conquistare l'accesso alla Fase Nazionale in programma presso il Foro Italico di Roma in concomitanza con gli Internazionali d'Italia.

A spuntarla, dopo una mattinata ricca di attività, tennis, tennistavolo, badminton e prove di abilità motorie, è stata la squadra della Luigi Einaudi di Aosta formata da Artosi Nicolas, Battilani Jacopo, Fea Celeste e Lumignon Michelle; secondo posto per St. Pierre che ha fatto giocare Duc Mattia, Georgy Alain, Thomasset Maya e Barmaverain Greta.