Gli allenatori Sci Alpino 2019

Pubblicato dalla Fisi Si informano tutti gli allenatori che l'elenco degli allenatori in regola con gli aggiornamenti organizzati dalla Scuola Tecnici Federali".



In base al regolamento STF/Sci Alpino, punto 7.6:

Lo stato di “ruolo” viene determinato da un sistema di Crediti Formativi Federali (CFF) e garantito con una frequentazione dell’offerta formativa della STF utile a maturare complessivamente 30 CFF ogni tre anni.

Il mantenimento a ruolo è vincolato al tesseramento FISI per la stagione corrente.



Gli allenatori evidenziati, al fine del “ruolo”, dovranno avere completato il percorso di aggiornamento di 30 crediti formativi entro la fine dell’anno in corso.

Scarica l'Elenco