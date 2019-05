Trail: Davide Cheraz in Nazionale per i Mondiali a Coimbra

Maglia azzurra per il runner valdostano Davide Cheraz. L'atleta della Calvesi è stato convocato in Nazionale dal coach Paolo Germanetto per partecipare ai Campionati mondiali di trail running a Miranda do Corvo, in Portogallo, l’8 giugno prossimo. Una gara di 44 chilometri con 2.100 metri di dislivello positivo.

Hanno valso per la convocazione la vittoria dell'ultratrail al lago d'Orta a ottobre 2018 e, quest'anno, il secondo gradino del podio alla Maremontana e il decimo piazzamento al Trail del Mont Ventoux.

Correrrano con Cheraz anche i Nazionali Luca Cagnati, Marco De Gasperi, Francesco Puppi, Alessandro Rambaldini, Andreas Reiterer e le azzurre Barbara Bani, Gloria Giudici, Lidia Mongelli, Sarah Palfrader, Emma Quaglia e Silvia Rampazzo.