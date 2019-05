Tennis: Leon Martinet si aggiudica la tappa Grand Prix Agostini

E' stato giocato presso il Tennis Club Aosta il torneo agonistico di tennis riservato ai ragazzi e ragazze under 12 e 14 valida come tappa del Grand Prix Agonisti della Valle d'Aosta.

In campo maschile la vittoria è andata a Leon Martinet che in finale ha battuto per 4/1 4/1 Mattia Costantini; nelle due semifinali erano stati eliminati Pietro Cigna , battuto con un doppio 4/0 da Martinet, e Simone Chiucchiurlotto battuto da Costantini per 4/2 5/3.

Il tabellone femminile è andato ad Aurora Zenato che si è imposta in finale su Lisamarie Rossi per 4/2 5/4; in semifinale era stata eliminata per 4/0 4/1 dalla Rossi Isabel Fournier.

(nella foto da sn Costantini e Martinet)