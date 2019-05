Numeri da record per i Campionati Giovanili di nuoto paralimpico al CPP

“Assistere alla prima gara qui nel Centro di Preparazione Paralimpica è una grandissima soddisfazione per me - ha dichiarato il presidente Valori - Stamattina sono entrato qui durante le gare per la prima volta e ho respirato proprio un’aria di casa, con tanta gente, una grande famiglia. Non posso nascondere la mia emozione. La nostra è una federazione giovane, a settembre compiremo nove anni, ma di strada ne abbiamo fatta tanta grazie al Cip del presidente Pancalli”.