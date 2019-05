Nuoto: Brillanti gli esordienti dell'Aosta alla quinta tappa Grand Prix

A difendere i colori dell’Aosta Nuoto si sono presentati ai blocchi di partenza dieci atleti, sette femmine e 3 maschi. La gara ha visto partire le ragazze, suddivise per anno di nascita nella competizione di giornata, quella dei 100 metri misti. Tutte le nate nel 2008 hanno ben figurato, ottenendo buoni riscontri cronometrici. Splendida gara condotta da Emma Simoncini e Gaia Cristina Valenti, al traguardo rispettivamente 38esima e 39esima, separate da un solo decimo di secondo (1’27”60 per Simoncini e 1’27”70 per Valenti). Elena Navarretta chiude al 75esimo posto, realizzando il proprio personale e fermando il cronometro in 1’33”00. Bene anche Beatrice Mazzone, infastidita da un dolore alla spalla, che giunge 95esima in 1’37”00. Brava anche Rebecca Di Donato che non riesce a migliorarsi, ma affronta con tenacia la gara e ottiene la 113esima piazza.

Tra le ragazze nate nel 2007 sono state 3 le atlete a scendere in acqua per l’Aosta Nuoto e tutte hanno realizzato il proprio personale sulla distanza dei 100 metri misti. Giada Bosco ottiene la 34esima piazza e ferma il cronometro con il tempo di 1’20”50, Martina Milani arriva 53esima realizzando un buon 1’24”20 e Lin Pigliacelli chiude 60esima con il tempo di 1’25”60.

La mattinata è proseguita poi con i 100 metri dorso che hanno visto Giada Bosco ottenere la nona posizione assoluta, con il tempo di 1’18”30; Gaia Cristina Valenti conduce una bella gara e realizza il tempo di 1’25”40 giungendo 28esima (quinta tra le nate nel 2008). Bravissime anche Emma Simoncini, 38esima con il personale di 1’29”10, Elena Navarretta, 44esima in 1’33’30 e Rebecca Di Donato, 63esima in 1’40”’00.

Gara meravigliosa quella condotta invece da Lin Pigliacelli nei durissimi 200 metri farfalla. L’atleta valdostana ha fermato il cronometro in 3’07”10, ottenendo la nona piazza assoluta. Bravissima e coraggiosa anche Martina Milani, anche lei impegnata nei 200 farfalla, conclusi in 14esima posizione con il tempo di 3’25”50.

Le ragazze hanno poi raccolto le energie residue per affrontare la staffetta 4X50 mista, composta da Bosco, Milani, Pigliacelli e Simoncini, ottenendo l’11esimo tempo assoluto, con il tempo di 2’24”10.

Nel pomeriggio a difendere i colori dell’Aosta Nuoto sono scesi in acqua i maschi. Tra i nati nel 2007 bravissimo Mattia Savoia che ha realizzato il proprio personale nuotando i 100 metri misti in 1’30”50 piazzando 97esimo nella graduatoria finale.

Tra i nati nel 2006 bravissimi Pietro Cerrato, con il tempo di 1’20”10, e Andrea Carrozzino con il crono di 1’20”70, rispettivamente 73esimo e 79esimo nella classifica generale.

Mattia Savoia ha poi nuotato i 100 metri dorso ottenendo la 61esima piazza con il tempo di 1’31”40.

Hanno invece affrontato i 200 metri farfalla Pietro Cerrato e Andrea Carrozzino, giungendo rispettivamente 11esimo, con il tempo di 3’05”80 e 14esimo, in 3’10”70.

La stagione proseguirà ora per gli esordienti A dell’Aosta Nuoto in vasca da 50 metri.